Україна відхилила нову пропозицію США щодо Донбасу, - The Telegraph

За інформацією видання, представники президента США Дональда Трампа запропонували варіант територіального компромісу. Він передбачав, що Росія отримає повний контроль над лінією фронту на Донбасі, а Україна водночас не буде змушена віддавати міста, які досі утримує під своїм контролем.

Однак американська ініціатива щодо припинення війни фактично зайшла в глухий кут через позицію Москви. Росія вимагає, щоб Україна поступилася приблизно 2 тисячами квадратних миль території в Донецькій та Луганській областях, які російські війська так і не змогли захопити.

Перед переговорами в Абу-Дабі у вівторок Трамп заявив, що після завершення війни Україна матиме "іншу форму". Представники американської адміністрації також натякали, що під час непублічних контактів Київ нібито демонстрував певну готовність до територіальних поступок.

Проте українське джерело, наближене до переговорного процесу, спростувало такі твердження. За його словами, українська делегація ніколи не обговорювала поступок щодо територій, які перебувають під російською окупацією.

"Україна ніколи не визнає цього - ані де-факто, ані де-юре. І це завжди була наша позиція за столом переговорів", - заявив співрозмовник The Telegraph.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни.

Перед початком основних перемовин українська делегація провела консультації з представниками США та європейських партнерів, зокрема Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.