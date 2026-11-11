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Украина отклонила новое предложение США по Донбассу, - The Telegraph

11:05 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России в Абу-Даби 10 ноября (пресс-служба СВР)

Россия требует отдать территории Донбасса, которые не смогли захватить на поле боя. США предложили другой вариант, однако Украина не согласилась с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, представители президента США Дональда Трампа предложили вариант территориального компромисса. Он предполагал, что Россия получит полный контроль над линией фронта на Донбассе, а Украина не будет вынуждена отдавать города, которые до сих пор удерживает под своим контролем.

Однако американская инициатива по прекращению войны фактически зашла в тупик из-за позиции Москвы. Россия требует, чтобы Украина уступила около 2 тысяч квадратных миль территории в Донецкой и Луганской областях, которые российские войска так и не смогли захватить.

Перед переговорами в Абу-Даби во вторник Трамп заявил, что после завершения войны у Украины будет "другая форма". Представители американской администрации также намекали, что во время непубличных контактов Киев якобы демонстрировал определенную готовность к территориальным уступкам.

Однако украинский источник, приближенный к переговорному процессу, опроверг такие утверждения. По его словам, украинская делегация никогда не обсуждала уступок в отношении территорий, находящихся под российской оккупацией.

"Украина никогда не признает этого - ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров", – заявил собеседник The Telegraph.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны.

Перед началом основных переговоров украинская делегация провела консультации с представителями США и европейских партнеров, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, НАТО и Еврокомиссию.

Первый раунд длился более четырех часов, после чего стороны договорились продолжить встречи на следующий день.

Среди вопросов, которые Украина, США и РФ должны обсудить 11 ноября, президент Владимир Зеленский назвал прекращение огня, энергетическую безопасность и ситуацию в Черном море.

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