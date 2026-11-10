Зеленський розкрив три теми, які Україна, РФ та США обговорять на завтрашній зустрічі

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу .

За його словами, завтра планується обговорювати питання кроків щодо деескалації, у тому числі в контексті ударів по енергетиці та ситуації у Чорному морі.

Також сторони повенуться до теми можливого великого обміну військовополоненими.

Третьою темою обговорень, як зазначив Зеленський, стане тристороння зустріч на рівні лідерів, якщо це можливо.

Окремо президент звернув увагу, що у Києві "не вірять, але сподіваються", що поточні переговори можуть призвести до більш суттєвих результатів, ніж минулої зими.

"Ми завжди підтримуємо переговори, тому що ми хочемо працювати, нам потрібно більше тиску на Росію. Його недостатньо. Я знаю позицію американців, але я думаю, що потрібно більше тиску, менше бізнесу з цими хлопцями, це буде корисніше", - сказав він.

Також Зеленський сказав, що навіть якщо єдиним результатом буде обмін полоненими, це також успіх.

Переговори України, РФ та США

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, в Абу-Дабі відновилися переговори між Україною та Росією за посередництва США.

Джерела РБК-Україна після завершення першого раунду переговорів розповіли, що обговорювалася можливість масштабного обміну військовополоненими.

Глава української делегації Рустем Умєров наголосив, що мета таких переговорів - досягнення міцного миру та надійні гарантії безпеки для України.