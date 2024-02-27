Україна відчуватиме нестачу боєприпасів ще кілька місяців, - командувач армії Британії

У ході виступу на конференції у Лондоні він зазначив, що нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армія "бореться з боєприпасами та запасами", оскільки військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки (США) призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину.

"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", - висловив думку Радакін.

Він припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, а найімовірніше, це може статися вже наступного року.

За словами Радакіна, між союзниками по НАТО ведуться розмови про те, "як ми можемо посилити нашу підтримку України". Як очікується, нові оголошення у цьому питанні прозвучать на липневому саміті НАТО у Вашингтоні або напередодні заходу.

Снаряди для України

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав, що Європейський союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який раніше було зумовлено, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Раніше повідомлялося, що у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.

26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про те, що країна отримала від Європейського союзу близько 30% від обіцяного мільйону снарядів.

Додамо, на полях Паризької конференції з військової допомоги Україні президент Франції Еммануель Макрон розкритикував обіцянку ЄС передати мільйон снарядів Україні, яку не змогли вчасно виконати - на 1 березня 2024 року у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. А глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.