Україна від початку війни повернула 802 громадянина

Від початку російського вторгнення Україні вдалося повернути 802 громадян під час обмінів полоненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови СБУ Василя Малюка.
"Це був 20-й обмін. Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося звільнити 802 особи", - заявив Малюк.
За його словами, 200 осіб, яких вчора обміняла в Чернігівській області - це ті, на кого Україна поміняла Віктора Медведчука.
"Медведчук - це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ", - пояснив видачу одіозного політика в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.
Нагадаємо, що вчора з'явилася перша інформація про обмін полоненими. Частково він пройшов на Чернігівщині, українській стороні вдалося повернути захисників Маріуполя.
Також, Росія звільнила з полону 10 іноземних бійців ЗСУ.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ має більше українських полонених, ніж Україна російських військових
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.