Україна від початку війни повернула 802 громадянина

Від початку російського вторгнення Україні вдалося повернути 802 громадян під час обмінів полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови СБУ Василя Малюка.

"Це був 20-й обмін. Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося звільнити 802 особи", - заявив Малюк.

За його словами, 200 осіб, яких вчора обміняла в Чернігівській області - це ті, на кого Україна поміняла Віктора Медведчука.

"Медведчук - це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ", - пояснив видачу одіозного політика в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.