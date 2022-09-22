Украина с начала войны вернула 802 гражданина

С начала российского вторжения Украине удалось вернуть 802 граждана во время обменов пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы СБУ Василия Малюка.

"Это был 20-й обмен. Всего с начала полномасштабного вторжения удалось уволить 802 человека", - заявил Малюк.

По его словам, 200 человек, которых вчера обменяла в Черниговской области – это те, на кого Украина поменяла Виктора Медведчука.

"Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ", - объяснил выдачу одиозного политика и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.