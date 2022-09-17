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РФ имеет больше украинских пленных, чем Украина российских военных, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 21:19
РФ имеет больше украинских пленных, чем Украина российских военных, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине российских пленных меньше, чем в России украинских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

"Скажу откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных или наемников, работающих на РФ, террористов", - заявил президент.

По его словам, главной задачей сейчас является пополнение обменного фонда. Поэтому он считает правильным, когда обращается к российским военным с призывом сдаваться в плен.

"Мы относимся к ним согласно Женевской конвенции, мы относимся как к военнопленным. Наша задача, чтобы их было больше. Наша задача, чтобы вернуть своих", - добавил Зеленский.

Президент сказал, что контрнаступательная операция в Харьковской области позволила серьезно пополнить обменный фонд. Речь идет о сотнях российских военных.

Напомним, что Зеленский согласится на транзит аммиака из РФ только в обмен на украинских пленников.

Также пленный россиянин рассказал, как командование бежало, бросило их под огонь ВСУ возле Шевченко.

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