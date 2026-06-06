Україна вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Лефкада
Речник МЗС України Георгій Тихий від імені країни вибачився перед Грецією за морський дрон, який було виявлено біля грецького острова Лефкада. Причиною інциденту стали результат обставин, пов'язаних з агресією РФ проти нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера МЗС у соцмережі Х.
Тихий підкреслив, що після інциденту з дроном українська сторона висловлює подяку Греції та грецькому народу за незмінну підтримку України з найперших днів повномасштабного вторгнення РФ. Він зазначив, що Київ високо цінує дружні відносини з Афінами.
Також спікер додав, що оскільки нинішні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці та діяльності тіньового флоту РФ, викликають занепокоєння як у Греції, так і в України, то Київ наголошує на своїй прихильності нормам міжнародного права та принципам безпеки цивільного морського судноплавства. Країна зацікавлена в запобіганні подібних інцидентів у майбутньому.
"У зв'язку з цим українська сторона приносить свої вибачення за інцидент, підкреслюючи, що він став результатом обставин, викликаних триваючою російською агресією проти України", - написав Георгій Тихий.
За його словами, українська сторона переконана, що цей інцидент, як і аналогічні в інших регіонах, свідчать про те, що агресія РФ проти України становить загрозу не лише для нашої країни, а й для інших сусідніх дружніх держав, зокрема Європи та всього світу.
"Україна, поряд із Грецією, як і раніше, прихильна до подальшого поглиблення дружніх відносин між нашими двома країнами і розвитку конструктивного діалогу в усіх галузях, що становлять взаємний інтерес", - резюмував речник українського МЗС.
Що передувало
Нагадаємо, 7 травня біля острова Лефкада рибалка виявив у прибережній печері морський дрон, після чого відбуксирував його в порт. Незабаром безпілотник перевели на військово-морську базу, а вибухівку, яку він міг перевозити, знищили.
Після цього інциденту глава Міноборони Греції Нікос Дендіас заявив про загрозу судноплавству через морський дрон біля своїх берегів. Крім того, зажадав, щоб Україна вибачилася перед Грецією за інцидент.