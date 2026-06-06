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Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном у острова Лефкада

02:25 06.06.2026 Сб
2 мин
Что сказала украинская сторона по поводу инцидента?
aimg Эдуард Ткач
Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном у острова Лефкада Фото: Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Спикер МИД Украины Георгий Тихий от имени страны извинился перед Грецией за морской дрон, который был обнаружен возле греческого острова Лефкада. Причиной инцидента стали результат обстоятельств, связанных с агрессией РФ против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера МИД в соцсети Х.

Тихий подчеркнул, что после инцидента с дроном украинская сторона выражает благодарность Греции и греческому народу за неизменную поддержку Украины с самых первых дней полномасштабного вторжения РФ. Он отметил, что Киев высоко ценит дружеские отношения с Афинами.

Также спикер добавил, что так как нынешние вызовы международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности и деятельности теневого флота РФ - вызывают беспокойство как у Греции, так и у Украины, то Киев подчеркивает свою приверженность нормам международного права и принципам безопасности гражданского морского судоходства. Страна заинтересована в предоставлении подобных инцидентов в будущем.

"В этой связи украинская сторона приносит свои извинения за инцидент, подчеркивая, что он стал результатом обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины", - написал Георгий Тихий.

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По его словам, украинская сторона убеждена, что этот инцидент, как и аналогичные в других регионах, показывают, что агрессия РФ против Украины представляет угрозу не только для нашей страны, но и для других соседних дружественных государств, в частности Европы и всего мира.

"Украина, наряду с Грецией, по-прежнему привержена дальнейшему углублению дружественных отношений между нашими двумя странами и развитию конструктивного диалога во всех областях, представляющих взаимный интерес", - резюмировал спикер украинского МИД.

Что предшествовало

Напомним, 7 мая возле острова Лефкада рыбак обнаружил в прибрежной пещере морской дрон, после чего отбуксировал его в порт. Вскоре беспилотник перевели на военно-морскую базу, а взрывчатку, которую он мог перевозить, уничтожили.

После этого инцидента глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил об угрозе судоходству из-за морского дрона у своих берегов. Кроме того, потребовал, чтобы Украина извинилась перед Грецией за инцидент.

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