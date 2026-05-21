ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Греція вимагає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів

14:03 21.05.2026 Чт
2 хв
Афіни назвали інцидент "особливо серйозним"
aimg Валерій Ульяненко
Греція вимагає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів Ілюстративне фото: морський дрон (скріншот з відео)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Грецький міністр оборони Нікос Дендіас заявив, що Україна має вибачитись перед Грецією за морський дрон біля її берегів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Загадковий морський дрон біля берегів Греції міг опинитися там через технічну проблему

"Вона повинна принести нам свої найглибші вибачення. І крім вибачень, вона повинна надати нам абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні", - наголосив Дендіас.

Афіни "серйозно стурбовані" з приводу інциденту, оскільки грецький уряд вважає, що "виникла серйозна загроза безпеці судноплавства" в Середземному морі.

"Скільки б загиблих ми оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?", - сказав Дендіас.

Речниця грецького Міністерства закордонних справ Лана Зохіу назвала цей випадок "особливо серйозним інцидентом".

Вона наголосила, що Афіни очікують на отримання МЗС результатів розслідування від Генерального штабу національної оборони, перш ніж вживати будь-яких офіційних заходів.

"Після отримання офіційного висновку Генерального штабу національної оборони Міністерство закордонних справ вживатиме необхідних заходів та офіційних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях", - підкреслила Зохіу.

Вона додала, що наразі ведуться двосторонні переговори і Греція чекає на офіційний результат.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня в Іонічному морі поблизу південного узбережжя острова Лефкада було виявлено безекіпажний морський апарат. За даними грецьких офіційних органів, його ідентифікували як український морський дрон Magura V3.

Подія спричинила швидке реагування з боку низки державних структур, зокрема Міністерства національної оборони Греції та спеціалізованих служб, які займаються знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Уже наступного дня, 13 травня, компанія Uforce спростувала інформацію грецької сторони. Її представники заявили, що виявлений у морі апарат не має жодного відношення до українських Magura, а озвученої Грецією модифікації дрона взагалі не існує.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Греція Дрони
Новини
Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба
Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба
Аналітика
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників