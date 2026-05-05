Україна за весну вчетверо наростила кількість ударів дронами на понад 20 км

Глава держави розповів про результати доповіді українських військових і міністра оборони за підсумками квітня. Він зазначив, що результати у знищенні ворога були "сильними".

"Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження", - йдеться у заяві Зеленського.

Він зауважив, що Сили оборони тримають стабільний рівень захисту позицій українських захисників і завданням є нарощування результатів.

"Суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані 20+ кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази - порівняно з лютим. І буде ще більше. Це пріоритетний напрямок", - підкреслив президент.

Збільшення кількості роботизованих місій

Глава держави наголосив на необхідності зростання кількості роботизованих місій. Він розповів, що минулого місяця було здійснено понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, але додав, що в масштабах фронту такої роботи потрібно значно більше.

"Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що нарощування виробництва всіх типів дронів і роботизованих систем буде продовжуватися й надалі.