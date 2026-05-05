Україна за весну вчетверо наростила кількість ударів дронами на понад 20 км

Кількість мідлстрайків у квітні на відстань понад 20 кілометрів зросла удвічі порівняно з березнем і в чотири рази - порівняно з лютим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів про результати доповіді українських військових і міністра оборони за підсумками квітня. Він зазначив, що результати у знищенні ворога були "сильними".
"Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження", - йдеться у заяві Зеленського.
Він зауважив, що Сили оборони тримають стабільний рівень захисту позицій українських захисників і завданням є нарощування результатів.
"Суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані 20+ кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази - порівняно з лютим. І буде ще більше. Це пріоритетний напрямок", - підкреслив президент.
Глава держави наголосив на необхідності зростання кількості роботизованих місій. Він розповів, що минулого місяця було здійснено понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, але додав, що в масштабах фронту такої роботи потрібно значно більше.
"Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що нарощування виробництва всіх типів дронів і роботизованих систем буде продовжуватися й надалі.
Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно заявив, що ЗСУ вперше зуміли за допомогою безпілотників і НРК взяти під контроль позицію росіян. В тій операції піхота участі не брала.
Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому.