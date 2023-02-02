Польща про передачу Україні винищувачів F-16: це має бути рішення НАТО
Сьогодні, 2 лютого, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має приймати НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Моравецький підкреслив, що якби передача винищувачів до України, стала б рішенням всього НАТО, то він би звісно підтримав переміщення цих винищувачів
"Це має бути рішення НАТО, і не тільки Польща, але й багато інших країн повинні взяти в ньому участь", - наголосив прем'єр.
Нагадаємо, раніше заступник міністра національної оборони Польщі розповів, чи ведуть переговори щодо передачі Україні літаків F-16.
Своєю чергою президент Польщі заявив, що вони готові обговорювати з союзниками питання передачі Україні винищувачів F-16. Проте не забуваючи й про власну безпеку.
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