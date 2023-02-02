Польща про передачу Україні винищувачів F-16: це має бути рішення НАТО

Сьогодні, 2 лютого, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має приймати НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Моравецький підкреслив, що якби передача винищувачів до України, стала б рішенням всього НАТО, то він би звісно підтримав переміщення цих винищувачів