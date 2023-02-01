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Дуда про F-16 для України: готові говорити з союзниками, але дбаємо про безпеку Польщі

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Вільнюс, Середа 01 лютого 2023 15:44
Дуда про F-16 для України: готові говорити з союзниками, але дбаємо про безпеку Польщі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польща готова обговорювати з союзниками питання передачі Україні винищувачів F-16. Проте Варшава також буде дбати про власну безпеку.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання wPolityce.

"Ми готові до переговорів з союзниками щодо підтримки України (щодо надання F-16, - ред.). Ми допомагаємо Україні, але дбаємо також і про безпеку Польщі", - зазначив Дуда.

Президент додав, що Польща має 50 винищувачів F-16 та очікує на сучасні F-35, які законтрактували ще кілька років тому. Також Польща очікує винищувачі FА-50 з Південної Кореї. Контракт про їх купівлю підписали минулого року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати Україні F-16. Але він зазначив, що це можливо лише в координації з НАТО.

Пізніше міністр оборони Польщі пояснив, що його країна поки не веде переговорів про передачу винищувачів F-16.

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