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Украина ведет консультации, чтобы не допустить председательства России в Совбезе ООН, - Сибига

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Четверг 09 марта 2023 18:38
Украина ведет консультации, чтобы не допустить председательства России в Совбезе ООН, - Сибига Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Украина проводит консультации с постоянными членами Совбеза ООН, которые поддерживают нашу позицию о том, чтобы не допустить председательства России.

Об этом на встрече с журналистами сказал замглавы ОП по международной политике Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что по графику, председательство России в Совбезе должно начаться с 1 апреля и продлится месяц.

"По состоянию на сейчас у нас нет четкого понимания, удастся ли не допустить председательства РФ или отложить его, но такая работа ведется", - сказал Сибига.

Он отметил, что для этой цели могут быть применены и механизмы Генассамблеи ООН.

По словам замглавы ОП, на данный момент можно рассчитывать на девять из пятнадцати голосов в Совбезе ООН, и это позволяет Украине осуществлять такие решения, как выступление президента Владимира Зеленского на заседании Совбеза в режиме онлайн.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не дать РФ председательствовать в Совете безопасности.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что РФ незаконно узурпировала место постоянного члена Совбеза более 30 лет назад, сейчас ей там не место.

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