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Украина вторично ударила по центру космической связи под Москвой, - Зеленский

12:07 30.06.2026 Вт
2 мин
Расстояние до этого объекта составляет более 500 километров
aimg Ирина Глухова
Украина вторично ударила по центру космической связи под Москвой, - Зеленский Фото: Украина вторично ударила по центру космической связи под Москвой (Getty Images)
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В ночь на 30 июня украинские дроны нанесли повторный удар по центру космической связи "Дубна" в Московском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно об объекте

"Это особый объект спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации активности оккупационного контингента России в Украине", - рассказал глава государства.

Расстояние от государственной границы Украины до этого объекта составляет более 500 км.

Это уже не первый удар

Зеленский напомнил, что Силы обороны Украины ранее достигали четырех подобных российских центров связи. Ушибы наносились не только в Московском, но и во Владимирском регионах РФ.

"Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий", - заявил президент.

По его словам, готовятся ответные действия и в отношении других подобных объектов врага.

Атаки на Московскую область

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 30 июня Московская область оказалась под массированным ударом беспилотников .

В соцсетях начали появляться кадры, на которых жители показывали полет дронов в регионе по направлению к столице РФ.

О первом поражении центра космической связи "Дубна" стало известно 22 июня .

Тогда Генштаб ВСУ сообщил, что в Московской области был поражен этот объект, а именно аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны Mark-IV, которая используется для спутниковой связи, и техническое здание рядом с антенной.

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