Украина вторично ударила по центру космической связи под Москвой, - Зеленский

В ночь на 30 июня украинские дроны нанесли повторный удар по центру космической связи "Дубна" в Московском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно об объекте

"Это особый объект спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации активности оккупационного контингента России в Украине", - рассказал глава государства.



Расстояние от государственной границы Украины до этого объекта составляет более 500 км.

Это уже не первый удар

Зеленский напомнил, что Силы обороны Украины ранее достигали четырех подобных российских центров связи. Ушибы наносились не только в Московском, но и во Владимирском регионах РФ.

"Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий", - заявил президент.

По его словам, готовятся ответные действия и в отношении других подобных объектов врага.