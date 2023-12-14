В Україна вдруге за добу масштабна тривога, зафіксовано пуски ракет (відбій)

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил та видання "Суспільне".

Де оголошена тривога

Станом на 14:15 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:15 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейк, який розташований в Нижньогородській області.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.", - пише пресслужба Повітряних сил.

Попереджають про можливі пуски

"Увага! Можливі пуски ракет з району Липецької області, Російської Федерації", - додають у Повітряних силах.

Зафіксовано пуски ракет

Як пишуть Повітряні сили, терористи запустили ракети в район Старокостянтинова Хмельницької області.

В Хмельницькій області пролунали вибухи

"В Хмельницькій області чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка "Суспільного", - пише видання.

Повторні пуски ракет

Згідно з даними Повітряних сил, ворог запустив ракети з Курської області Російської Федерації в напрямку Сумської області.

Відбій повітряної тривоги

В усіх областях України оголосили про відбій повітряної тривоги.

Не перша масштабна тривога

Перед цим сьогодні, 14 грудня, масштабну повітряну тривогу оголошували після 11 ранку. Тоді також було зафіксовано зліт російського винищувача.

Нічна атака на Україну, 14 грудня

У ніч на 14 грудня, російські терористи вкотре масовано атакували територію України. Ворог застосував:

ударні БпЛА;

зенітні керовані ракети С-300.

Шість ракет було випущено у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Після 19:00 ворог застосував безпілотники з трьох напрямків:

Балаклава;

Чауда - Крим;

Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Загалом росіяни використали 42 БпЛА. Основним напрямком удару була Одеська область. Внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, наші воїни знищили 41 безпілотник.