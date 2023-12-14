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В Україні масштабна повітряна тривога: злетів російський МіГ-31К

Україна, Четвер 14 грудня 2023 11:13
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В Україні масштабна повітряна тривога: злетів російський МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога 14 грудня була оголошена по всій Україні. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу оголосили після 11:05. За кілька хвилин через тривогу "почервоніли" всі регіони України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні є загроза ударів ракетами. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, українців закликають не ігнорувати сирени.

Карта повітряних тривог стан на 11:10

В Україні масштабна повітряна тривога: злетів російський МіГ-31К

Нічна атака "шахедів"

Російські терористи атакували Україну безпілотниками "Шахед" і ракетами С-300 сьогодні вночі, 14 грудня.

Відомо, що російські окупаційні війська близько опівночі випустили 6 зенітно-керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Також окупанти випустили 42 дрони, сили ППО знищили понад 40 з них.

Основним напрямком удару стала Одеська область. Уламки збитих дронів впали на гуртожиток в Одесі. Внаслідок атаки постраждало 11 осіб, з них три дитини.

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