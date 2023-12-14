В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, зафиксированы пуски ракет

Во всех областях Украины, второй раз за сутки, объявлена воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 14:15 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:15 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейк, расположенного в Нижегородской области.
"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка.", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Предупреждают о возможных запусках
"Внимание! Возможны пуски ракет из района Липецкой области, Российской Федерации", - добавляют в Воздушных силах.
Зафиксированы пуски ракет
Как пишут Воздушные силы, террористы запустили ракеты в район Староконстантинова Хмельницкой области.
Не первая масштабная тревога
Перед этим сегодня, 14 декабря, масштабную воздушную тревогу объявляли после 11 утра. Тогда также был зафиксирован взлет российского истребителя.
В ночь на 14 декабря, российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:
Шесть ракет были выпущены в направлении Николаевской и Херсонской областей. После 19:00 враг применил беспилотники по трем направлениям:
В общей сложности россияне использовали 42 БпЛА. Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.
Согласно сообщению Воздушных сил, наши воины уничтожили 41 беспилотник.
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