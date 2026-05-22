Україна вдарила по зосередженню окупантів у Брянській області, - Генштаб

Удари по системах ППО і пунктах управління

За даними Генштабу, серед уражених цілей виявився зенітний ракетний комплекс "Оса", розміщений у Донецьку.

Також зафіксовано удари по командно-спостережних пунктах противника в Новопетриківці на Донеччині та в Теткіно Курської області РФ.

Окремо відзначається ураження пункту управління в районі Воскресенки Дніпропетровської області та вузла зв'язку у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

Атаки на інфраструктуру БПЛА і склади

Українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками в Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.

Крім того, уражено склади боєприпасів у Великій Новосілці, матеріально-технічний склад у Донецьку, а також аналогічний об'єкт у Ровеньках Луганської області.

Ураження живої сили і переправ

Сили оборони також завдали ударів по районах зосередження особового складу противника в Селидовому, Українці та Покровську Донецької області, в Малинівці Запорізької області, а також у Троєбортному Брянської області РФ.

Додатково повідомляється про ураження переправ через річки Оскіл і Бахмутівка в районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області.

Акцент на Брянську область

Окремо наголошується на ударі по об'єктах у Брянській області РФ, де, за даними української сторони, було уражено зосередження особового складу противника.