Україна вдарила по зосередженню окупантів у Брянській області, - Генштаб

Сили оборони України в ніч із 21 на 22 травня 2026 року завдали серію ударів по військовій інфраструктурі російських військ на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних районах РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу, серед уражених цілей виявився зенітний ракетний комплекс "Оса", розміщений у Донецьку.
Також зафіксовано удари по командно-спостережних пунктах противника в Новопетриківці на Донеччині та в Теткіно Курської області РФ.
Окремо відзначається ураження пункту управління в районі Воскресенки Дніпропетровської області та вузла зв'язку у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.
Українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками в Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.
Крім того, уражено склади боєприпасів у Великій Новосілці, матеріально-технічний склад у Донецьку, а також аналогічний об'єкт у Ровеньках Луганської області.
Сили оборони також завдали ударів по районах зосередження особового складу противника в Селидовому, Українці та Покровську Донецької області, в Малинівці Запорізької області, а також у Троєбортному Брянської області РФ.
Додатково повідомляється про ураження переправ через річки Оскіл і Бахмутівка в районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області.
Окремо наголошується на ударі по об'єктах у Брянській області РФ, де, за даними української сторони, було уражено зосередження особового складу противника.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки за участю військових, представників розвідки, СБУ та Міністерства закордонних справ розглядали ситуацію на напрямку Білорусь - Брянська область.
За його словами, російська сторона вивчає можливі сценарії атак на Україну, включно з потенційними діями через Чернігівсько-Київський напрямок із території Білорусі та Брянської області РФ.