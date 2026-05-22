Украина ударила по сосредоточению оккупантов в Брянской области, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь с 21 на 22 мая 2026 года нанесли серию ударов по военной инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях и в приграничных районах РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, среди пораженных целей оказался зенитный ракетный комплекс "Оса", размещенный в Донецке.
Также зафиксированы удары по командно-наблюдательным пунктам противника в Новопетриковке на Донетчине и в Теткино Курской области РФ.
Отдельно отмечается поражение пункта управления в районе Воскресенки Днепропетровской области и узла связи в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.
Украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в Селидово, Малиновке и Веселом на Донетчине.
Кроме того, поражены склады боеприпасов в Великой Новоселке, материально-технический склад в Донецке, а также аналогичный объект в Ровеньках Луганской области.
Силы обороны также нанесли удары по районам сосредоточения личного состава противника в Селидово, Украинке и Покровске Донецкой области, в Малиновке Запорожской области, а также в Троебортном Брянской области РФ.
Дополнительно сообщается о поражении переправ через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области.
Отдельно подчеркивается удар по объектам в Брянской области РФ, где, по данным украинской стороны, было поражено сосредоточение личного состава противника.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки с участием военных, представителей разведки, СБУ и Министерства иностранных дел рассматривалась ситуация на направлении Беларусь - Брянская область.
По его словам, российская сторона изучает возможные сценарии атак на Украину, включая потенциальные действия через Черниговско-Киевское направление с территории Беларуси и Брянской области РФ.