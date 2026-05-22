Украина ударила по сосредоточению оккупантов в Брянской области, - Генштаб

Удары по системам ПВО и пунктам управления

По данным Генштаба, среди пораженных целей оказался зенитный ракетный комплекс "Оса", размещенный в Донецке.

Также зафиксированы удары по командно-наблюдательным пунктам противника в Новопетриковке на Донетчине и в Теткино Курской области РФ.

Отдельно отмечается поражение пункта управления в районе Воскресенки Днепропетровской области и узла связи в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.

Атаки на инфраструктуру БПЛА и склады

Украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в Селидово, Малиновке и Веселом на Донетчине.

Кроме того, поражены склады боеприпасов в Великой Новоселке, материально-технический склад в Донецке, а также аналогичный объект в Ровеньках Луганской области.

Поражение живой силы и переправ

Силы обороны также нанесли удары по районам сосредоточения личного состава противника в Селидово, Украинке и Покровске Донецкой области, в Малиновке Запорожской области, а также в Троебортном Брянской области РФ.

Дополнительно сообщается о поражении переправ через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области.

Акцент на Брянскую область

Отдельно подчеркивается удар по объектам в Брянской области РФ, где, по данным украинской стороны, было поражено сосредоточение личного состава противника.