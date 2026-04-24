ЄС відклав жорсткий крок проти Росії у 20-му пакеті санкцій
Євросоюз 23 квітня схвалив 20-ий пакет санкцій проти Росії, однак відклав на потім важливий крок щодо заборони на морські перевезення російської сирої нафти та нафтопродуктів.
ЄС посилив санкції проти російського енергетичного сектору та фінансових послуг, однак не запровадив морську блокаду на перевезення сирої нафти та нафтопродуктів РФ, вирішивши дочекатися спільного рішення з країнами G7.
"Сьогоднішній пакет містить основу для майбутньої заборони морських послуг щодо російської сирої нафти та нафтопродуктів", - йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
При цьому один із посадовців Євросоюзу поточнив, що Рада залишає за собою право ухвалити рішення навіть за відсутності повної згоди з боку "Великої сімки".
Слід зазначити, що саміт G7 пройде у Франції 15−17 червня.
Наразі 20-й пакет санкцій ЄС зосереджений на посиленні вже чинних обмежень - зокрема щодо доходів Росії від енергетики, експорту аміаку, фінансової системи та схем обходу санкцій.
За словами посадовців, сукупний ефект цих заходів уже відчутний.
20-ий пакет санкцій проти РФ
Як відомо, у четвер, 23 квітня, Європейський Союз офіційно затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який став наймасштабнішим за останні два роки.
Під санкції потрапили 36 організацій енергетичного сектору та ще 46 суден "тіньового флоту", яким тепер заборонено доступ до портів ЄС.
Передбачено санкційним пакетом і обмеження на обслуговування російських танкерів для зрідженого природного газу (ЗПГ) та криголамів.
Слід зазначити, що Україна задоволена схваленим 20-им пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ - в ньому передбачено 70% напрацювань з Києва.
Україна вже озвучила свої очікування від наступного, 21-го пакету санкцій проти агресора. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що Київ чекає на повну фінансову ізоляцію РФ, посилення енергетичного ембарго та припинення постачання компонентів для зброї Москві.