Україна вдарила санкціями по постачальниках "Іскандерів" і С-400, - Власюк

Новий санкційний пакет України б'є по серцю російської ракетної промисловості - під удар потрапили постачальники заводів, що виробляють балістичні ракети і зенітні комплекси.
Як пише РБК-Україна, про це журналістам повідомив Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкцій.
Новий пакет спрямований не лише проти виробників зброї, а й проти ланцюжка компаній, які їх обслуговують.
Під обмеження потрапили підприємства, пов'язані з трьома ключовими заводами:
АТ "Юнітест-Рентген" постачало обладнання для контролю якості деталей ракетного виробництва на завод "Авангард". Крім того, ця компанія співпрацювала з "Московським інститутом теплотехніки" - установою, яка розробляла ракети "Тополь-М", "Ярс" і "Булава".
ТОВ "А2 Групп" забезпечувало Пермський пороховий завод сировиною для виробництва порохів і ракетного палива - компонентами, без яких боєприпаси і ракетні системи просто не запрацюють.
Окремий блок обмежень торкнувся компаній, які допомагали оборонному сектору Росії отримувати заборонене обладнання та електроніку.
Зокрема, це "РТ-Комплектація" - дочірня структура підсанкційного державного концерну "Ростєх" - та компанія "Спєцтєхнологія". Обидві допомагали обходити міжнародні обмеження через імпорт.
Санкції також запровадили проти ІТ-компанії "Інфоріон". Вона розробляла захищені системи збору та управління даними, а також програмне забезпечення для російських силових структур.
Власюк повідомив, що уся зібрана інформація буде передана міжнародним партнерам для синхронізації санкцій.
