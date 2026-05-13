Україна вдарила санкціями по постачальниках "Іскандерів" і С-400, - Власюк

Хто потрапив під санкції

Новий пакет спрямований не лише проти виробників зброї, а й проти ланцюжка компаній, які їх обслуговують.

Під обмеження потрапили підприємства, пов'язані з трьома ключовими заводами:

АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард"" - виробляє зенітні ракетні системи С-300 та С-400;

- виробляє зенітні ракетні системи С-300 та С-400; ФКП "Пермський пороховий завод" - виробляє порох і ракетне паливо;

- виробляє порох і ракетне паливо; АТ "Воткінський завод" - виробляє балістичні ракети "Іскандер".

АТ "Юнітест-Рентген" постачало обладнання для контролю якості деталей ракетного виробництва на завод "Авангард". Крім того, ця компанія співпрацювала з "Московським інститутом теплотехніки" - установою, яка розробляла ракети "Тополь-М", "Ярс" і "Булава".

ТОВ "А2 Групп" забезпечувало Пермський пороховий завод сировиною для виробництва порохів і ракетного палива - компонентами, без яких боєприпаси і ракетні системи просто не запрацюють.

Окремий блок обмежень торкнувся компаній, які допомагали оборонному сектору Росії отримувати заборонене обладнання та електроніку.

Зокрема, це "РТ-Комплектація" - дочірня структура підсанкційного державного концерну "Ростєх" - та компанія "Спєцтєхнологія". Обидві допомагали обходити міжнародні обмеження через імпорт.

Санкції також запровадили проти ІТ-компанії "Інфоріон". Вона розробляла захищені системи збору та управління даними, а також програмне забезпечення для російських силових структур.

Власюк повідомив, що уся зібрана інформація буде передана міжнародним партнерам для синхронізації санкцій.