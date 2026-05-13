Украина ударила санкциями по поставщикам "Искандеров" и С-400, - Власюк

Новый санкционный пакет Украины бьет по сердцу российской ракетной промышленности - под удар попали поставщики заводов, производящих баллистические ракеты и зенитные комплексы.
Как пишет РБК-Украина, об этом журналистам сообщил Владислав Власюк, уполномоченный президента по вопросам санкций.
Новый пакет направлен не только против производителей оружия, но и против цепочки компаний, которые их обслуживают.
Под ограничения попали предприятия, связанные с тремя ключевыми заводами:
АО "Юнитест-Рентген" поставляло оборудование для контроля качества деталей ракетного производства на завод "Авангард". Кроме того, эта компания сотрудничала с "Московским институтом теплотехники" - учреждением, которое разрабатывало ракеты "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
ООО "А2 Групп" обеспечивало Пермский пороховой завод сырьем для производства порохов и ракетного топлива - компонентами, без которых боеприпасы и ракетные системы просто не заработают.
Отдельный блок ограничений коснулся компаний, которые помогали оборонному сектору России получать запрещенное оборудование и электронику.
В частности, это "РТ-Комплектация" - дочерняя структура подсанкционного государственного концерна "Ростех" - и компания "Спецтехнология". Обе помогали обходить международные ограничения через импорт.
Санкции также ввели против ИТ-компании "Инфорион". Она разрабатывала защищенные системы сбора и управления данными, а также программное обеспечение для российских силовых структур.
Власюк сообщил, что вся собранная информация будет передана международным партнерам для синхронизации санкций.
Напомним, РБК-Украина писало, что еще весной 2025 года швейцарская трейдинговая структура продолжала переводить деньги российским нефтяным поставщикам через банковскую систему Москвы, используя дубайского посредника для вывода транзакций из-под западного контроля.
Также мы сообщали, что при угрозах британского премьера Кира Стармера перехватывать подсанкционные суда, анализ MarineTraffic зафиксировал 184 корабля под санкциями Великобритании, которые совершили 238 рейсов через британские воды. Ни одного доказательства перехвата хоть одного судна правительство так и не предоставило.