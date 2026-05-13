Украина ударила санкциями по поставщикам "Искандеров" и С-400, - Власюк

Кто попал под санкции

Новый пакет направлен не только против производителей оружия, но и против цепочки компаний, которые их обслуживают.

Под ограничения попали предприятия, связанные с тремя ключевыми заводами:

АО "Московский машиностроительный завод "Авангард"" - производит зенитные ракетные системы С-300 и С-400;

ФКП "Пермский пороховой завод" - производит порох и ракетное топливо;

АО "Уточкинский завод" - производит баллистические ракеты "Искандер".

АО "Юнитест-Рентген" поставляло оборудование для контроля качества деталей ракетного производства на завод "Авангард". Кроме того, эта компания сотрудничала с "Московским институтом теплотехники" - учреждением, которое разрабатывало ракеты "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

ООО "А2 Групп" обеспечивало Пермский пороховой завод сырьем для производства порохов и ракетного топлива - компонентами, без которых боеприпасы и ракетные системы просто не заработают.

Отдельный блок ограничений коснулся компаний, которые помогали оборонному сектору России получать запрещенное оборудование и электронику.

В частности, это "РТ-Комплектация" - дочерняя структура подсанкционного государственного концерна "Ростех" - и компания "Спецтехнология". Обе помогали обходить международные ограничения через импорт.

Санкции также ввели против ИТ-компании "Инфорион". Она разрабатывала защищенные системы сбора и управления данными, а также программное обеспечение для российских силовых структур.

Власюк сообщил, что вся собранная информация будет передана международным партнерам для синхронизации санкций.