Швеція затримала нафтовий танкер, який може входити до складу "тіньового флоту" РФ

19:24 03.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про зупинений танкер?
aimg Едуард Ткач
Швеція затримала нафтовий танкер, який може входити до складу "тіньового флоту" РФ Фото: затриманий танкер Jin Hui (x.com/CarlOskar)
Сьогодні в неділю, 3 травня, берегова охорона Швеції зупинила і оглянула нафтовий танкер, який, імовірно, входить до складу "тіньового флоту" РФ.

Про це заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Сьогодні берегова охорона піднялася на борт ще одного судна, підозрюваного у приналежності до російського "тіньового флоту". Судно називається Jin Hui і, імовірно, ходить під фальшивим прапором", - написав міністр.

Він додав, що з приводу цього судна виникають питання щодо його мореплавності та відсутності страховки. Крім того, відомо, що танкер Jin Hui перебуває під санкціями ЄС, Британії та України.

"Огляд відбувся у шведських територіальних водах недалеко від Треллеборга близько 14:00 і був проведений у тісній співпраці берегової охорони та відповідних органів", - уточнив Карл-Оскар Болін.

Затримання танкерів

Нагадаємо, вранці 3 квітня берегова охорона Швеції теж затримала підсанкційний танкер "Flora 1" з тіньового флоту РФ, який підозрюють у розливі нафти в Балтійському морі. Хоча через кілька днів судно вже відпустили, оскільки не вдалося знайти доказів.

Також ми писали, що Франція в рамках боротьби з "тіньовим флотом" РФ має намір подвоїти терміни ув'язнення і суми штрафів для суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку.

