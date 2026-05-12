Попри погрози 200 підсанкційних суден РФ пройшли крізь води Британії

Тіньовий флот Росії продовжує активно використовувати британські морські шляхи для експорту нафти. Попри офіційні погрози Лондона перехоплювати такі судна, жодне з них не було затримане.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати розслідування аналітиків BBC Verify .

ЗМІ нагадує, ще у березні прем'єр Кір Стармер пообіцяв, що британські збройні сили "тепер можуть виходити на борт санкціонованих суден, які проходять через наші води". Це мало стати сигналом для Кремля.

Проте аналіз MarineTraffic показав зовсім іншу картину. Журналісти зафіксували 184 судна, які перебувають під санкціями Великої Британії, але здійснили 238 рейсів через британські води. Уряд не надав жодних доказів того, що хоча б один корабель був перехоплений.

Міністерство оборони Британії звітує про "стримування" флоту РФ, хоча жодних деталей відомство не розкриває. Колишній командувач Королівського флоту Том Шарп назвав таку відсутність дій "жалюгідною".

Де саме проходять російські танкери

Російські судна заходять у виключну економічну зону (ВЕЗ) Великої Британії. Ця територія простягається на 200 морських миль від берега. Більшість маршрутів пролягає через Ла-Манш.

Статистика рейсів виглядає так:

184 санкціонованих судна зафіксовано в британських водах;

238 разів вони проходили повз береги Королівства;

94 рази кораблі перетинали безпосередньо територіальні води (зона у 12 миль від узбережжя).

Британія відстежувала ці кораблі з 25 березня до 11 травня і всі вони мають прямі зв'язки з Росією. Структури власності таких суден максимально заплутані.

Більшість суден у списку - нафтові танкери (173 одиниці). Також зафіксовано 10 танкерів для перевезення зрідженого газу та одне багатоцільове судно.

Як росіянам вдається переховуватись

Кораблі тіньового флоту РФ часто вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS). Це дозволяє приховати справжнє місцеперебування. Особливо часто дані зникають на захід від Шотландії та Ірландії.

Крім того, Росія іноді провокує британців. BBC Verify нагадує, що один із санкціонованих танкерів під назвою Universal проходив через Ла-Манш у супроводі російського бойового фрегата "Адмірал Григорович", що підтверджують супутникові знімки.

Юристи зазначають, що Лондон обмежений міжнародним правом.

"Позиція, за дуже невеликими винятками, полягає в тому, що ви не можете захоплювати судна, які плавають під прапором іншої країни", - заявив юрист Джеймс М. Тернер.

Якщо танкер має право плавати під іншим прапором, то Британія може зробити "дуже мало". Це стосується навіть тих суден, що перевозять підсанкційні товари.