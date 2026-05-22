Україна узгодила з РФ деталі евакуації з Олешків: коли почнуть рятувати людей

За словами омбудсмена, евакуаційний план охоплює місто Олешки та кілька прилеглих населених пунктів. Серед 6 тисяч громадян, яких планується вивезти, перебувають близько 200 дітей. Переговори щодо цього питання відбулися 15 травня.

"Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню й розпочнеться фізична евакуація", - зазначив він.

Лубінець уточнив, що евакуація відбуватиметься на підконтрольну Україні територію. Спершу людей вивезуть в умовно безпечне місце, після чого українська сторона забере їх і поверне на територію, яка контролюється українським урядом.

Яка зараз ситуація в Олешках

Омбудсмен наголосив, що в місті Олешки відбувається справжня гуманітарна катастрофа, яка тримається вже кілька місяців.

"Тобто люди сидять по підвалах, там відбуваються активні бойові дії, бомбардування, там застосовуються дрони, там закінчилась практично їжа, там недостатньо питної води", - зазначив Лубінець.

Перше звернення до Червоного Хреста та країни-агресорки щодо організації гуманітарного коридору з Олешків та прилеглих районів Херсонщини українська сторона направила ще на початку березня. Відтоді безпекова та гуманітарна ситуація в цих населених пунктах критично погіршилася.