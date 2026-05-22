Украина согласовала с РФ детали эвакуации из Олешек: когда начнут спасать людей

По словам омбудсмена, эвакуационный план охватывает город Олешки и несколько близлежащих населенных пунктов. Среди 6 тысяч граждан, которых планируется вывезти, находятся около 200 детей. Переговоры по этому вопросу состоялись 15 мая.

"По состоянию на сегодня технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем дату от российской стороны, когда будет запущен процесс остановки огня и начнется физическая эвакуация", - отметил он.

Лубинец уточнил, что эвакуация будет происходить на подконтрольную Украине территорию. Сначала людей вывезут в условно безопасное место, после чего украинская сторона заберет их и вернет на территорию, которая контролируется украинским правительством.

Какая сейчас ситуация в Олешках

Омбудсмен подчеркнул, что в городе Олешки происходит настоящая гуманитарная катастрофа, которая держится уже несколько месяцев.

"То есть люди сидят по подвалам, там происходят активные боевые действия, бомбардировки, там применяются дроны, там закончилась практически еда, там недостаточно питьевой воды", - отметил Лубинец.

Первое обращение к Красному Кресту и стране-агрессору по организации гуманитарного коридора из Олешек и прилегающих районов Херсонщины украинская сторона направила еще в начале марта. С тех пор ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация в этих населенных пунктах критически ухудшилась.