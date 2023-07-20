Україна утримує військову кампанію "на лімітах". Марченко пояснив, як ми можемо перемогти

Так, військовий бюджет України складає 1,6 трлн гривень, до того ж, податками збирається ще 1,3 трлн.

Марченко зазначив, що з точки зору оборони цього бюджету може бути навіть недостатньо. При цьому він підкреслив, що свою армію ми маємо фінансувати самі, на це грошей ніхто не дасть: "Зброю дадуть, танки дадуть, але свою армію ми повинні фінансувати самі".

"Ми зараз фактично утримуємо військову кампанію на лімітах з точки зору наших можливостей збирати податки та спрямовувати їх на сектор безпеки й оборони. Тому що податки не перекривають ці потреби, а запозичення під 18-19% - це тимчасове рішення", - сказав міністр.

При цьому Марченко підкреслив, що порівнювати Україну та Росію не можна. Адже, за його словами, єдине, за рахунок чого ми можемо перемогти, - це думати швидше, діяти швидше, імплементувати необхідні рішення та максимально швидко гармонізувати себе з тими структурами, до яких ми прагнемо інтегруватися.

Водночас Марченко зауважив, що Міністерство фінансів буде робити все можливе, щоб не допустити повернення до емісійного фінансування (за рахунок випуску в обіг нових грошових знаків - ред.).

Він зазначив, що зараз Україна запозичує на внутрішньому ринку в достатніх обсягах, щоб не звертатися до позиції НБУ, адже минулого року вплив емісії на макроекономічну ситуацію був значним і, за його словами, бажано такі речі уникати.

Витрати України на оборону

Зазначимо, що у I кварталі 2023 року коштом виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України. Йдеться про 389 млрд гривень.

Марченко зазначав, що військові витрати України наступного року також залишаться високими. Можливостей скорочення бюджетного дефіциту мало, хоча Кабміну вдалося підтримати збір доходів.

Міністр фінансів сказав, що цього року очікується економічне зростання на рівні 3%. Він додав, що уряд має залучити стимули партнерів, щоб допомогти Україні покрити дефіцит у 2024 році.

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