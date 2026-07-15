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Україна успішно випробувала власну балістику, - Федоров

22:51 15.07.2026 Ср
2 хв
Яка українська ракета пройшла випробування?
aimg Олена Бджола
Фото: оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (wikipedia.org)

Україна провела тестувальні випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви ексміністра оборони України Михайла Федорова у Telegram та порталу "Мілітарний".

Україна провела тестування нової балістичної ракети

За словами Федорова, розробка проєкту здійснювалася у зоні відповідальності Міністерства оборони.

Експосадовець зазначив, що випробування відбулося 14 липня - у день звільнення уряду.

Федоров також зазначив, що під час роботи над проєктом було:

  • кардинально змінено технічне завдання,
  • максимально підвищено точність виробу,
  • знижено його вартість на 30%.

Назву ракетного комплексу чиновник не уточнив. Водночас вище сказане може свідчити, що йдеться не про балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Fire Point, зауважили експерти порталу "Мілітарний".

Яка це могла бути ракета

Нещодавно стало відомо, що до у балістичної ракети FP-9 залишилося завершити тестування твердопаливного ракетного двигуна.

Можливо, Федоров мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", серійне виробництво якого розпочалося у 2025 році.

До слова, у березні Агенція оборонних закупівель уклала довгострокові контракти з українськими виробниками крилатих і балістичних ракет. Постачання за цими контрактами мають розпочатися частково вже цього року.

Нагадамєо, у грудні 2025 року в Україні досить активно йшов розвиток ракетного озброєння. Так, тривали удосконалення ОТРК "Сапсан", РСЗВ "Вільха" тощо.

Президент Володимир Зеленський заявив у червні 2025 року, що в Україні триває активна підготовка до масового виробництва вітчизняних балістичних ракет "Сапсан".

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УкраїнаМихайло ФедоровРакетні випробуванняРакети