Україна успішно випробувала власну балістику, - Федоров

Україна провела тестувальні випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви ексміністра оборони України Михайла Федорова у Telegram та порталу "Мілітарний".
За словами Федорова, розробка проєкту здійснювалася у зоні відповідальності Міністерства оборони.
Експосадовець зазначив, що випробування відбулося 14 липня - у день звільнення уряду.
Федоров також зазначив, що під час роботи над проєктом було:
Назву ракетного комплексу чиновник не уточнив. Водночас вище сказане може свідчити, що йдеться не про балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Fire Point, зауважили експерти порталу "Мілітарний".
Нещодавно стало відомо, що до у балістичної ракети FP-9 залишилося завершити тестування твердопаливного ракетного двигуна.
Можливо, Федоров мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", серійне виробництво якого розпочалося у 2025 році.
До слова, у березні Агенція оборонних закупівель уклала довгострокові контракти з українськими виробниками крилатих і балістичних ракет. Постачання за цими контрактами мають розпочатися частково вже цього року.
Нагадамєо, у грудні 2025 року в Україні досить активно йшов розвиток ракетного озброєння. Так, тривали удосконалення ОТРК "Сапсан", РСЗВ "Вільха" тощо.
Президент Володимир Зеленський заявив у червні 2025 року, що в Україні триває активна підготовка до масового виробництва вітчизняних балістичних ракет "Сапсан".