Украина успешно испытала собственную баллистику, - Федоров

Украина провела тестирование отечественной баллистической ракеты неназванного типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления экс-министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram и портала "Милитарный".
По словам Федорова, разработка проекта производилась в зоне ответственности Министерства обороны.
Экс-чиновник отметил, что испытание состоялось 14 июля - в день отставки правительства.
Федоров также отметил, что во время работы над проектом была:
Название ракетного комплекса чиновник не уточнил. В то же время вышесказанное может свидетельствовать, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 от Fire Point, отметили эксперты портала "Милитарный".
Недавно стало известно, что в баллистической ракете FP-9 осталось завершить тестирование твердотопливного ракетного двигателя.
Возможно, Федоров имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан, серийное производство которого началось в 2025 году.
К слову, в марте Агентство оборонных закупок заключило долгосрочные контракты с украинскими производителями крылатых и баллистических ракет. Снабжение по этим контрактам должно начаться частично уже в этом году.
Напомним, в декабре 2025 года в Украине достаточно активно шло развитие ракетного вооружения. Так, продолжались усовершенствования ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха" и т.д.
Президент Владимир Зеленский заявил в июне 2025 года, что в Украине идет активная подготовка к массовому производству отечественных баллистических ракет "Сапсан".