Украина успешно испытала собственную баллистику, - Федоров

Украина провела тестирование новой баллистической ракеты

По словам Федорова, разработка проекта производилась в зоне ответственности Министерства обороны.

Экс-чиновник отметил, что испытание состоялось 14 июля - в день отставки правительства.

Федоров также отметил, что во время работы над проектом была:

кардинально изменена техническая задача,

максимально повышена точность изделия,

снижена его стоимость на 30%.

Название ракетного комплекса чиновник не уточнил. В то же время вышесказанное может свидетельствовать, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 от Fire Point, отметили эксперты портала "Милитарный".

Какая это могла быть ракета

Недавно стало известно, что в баллистической ракете FP-9 осталось завершить тестирование твердотопливного ракетного двигателя.

Возможно, Федоров имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан, серийное производство которого началось в 2025 году.

К слову, в марте Агентство оборонных закупок заключило долгосрочные контракты с украинскими производителями крылатых и баллистических ракет. Снабжение по этим контрактам должно начаться частично уже в этом году.