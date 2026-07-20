Україна уразила ще 19 енергооб'єктів РФ на окупованих територіях (відео)

Нові ураження у Криму та на ТОТ

"Мадяр" зазначив, що ще 19 енерговузлів Росії у Криму та на ТОТ були уражені СБС.

"Загальний рахунок 1-20 липня: результативно відпрацьовано вже 104 підстанції та електровузли", - додав він.

Список уражених цілей у Криму:

Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучисте", нп Лучисте,

Електропідстанція ПС 110 кВ "Морське", нп Морське,

Електропідстанція ПС 110 кВ "Привітне", нп Привітне,

Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта,

Електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна", нп Керч,

Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Старий Крим,

Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка,

Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак,

Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка,

Електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", нп Єди-Кую,

Електропідстанція ПС 220 кВ "Насосна-3", нп Зелений Яр,

Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ.

Що уразили СБС на ТОТ

20 липня "Мадяр" заявив про ураження на ТОТ Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Запорізької області: