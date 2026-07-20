Україна уразила ще 19 енергооб'єктів РФ на окупованих територіях (відео)

20 липня українські воїни результативно продовжили операцію “Кримський рубильник off”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
"Мадяр" зазначив, що ще 19 енерговузлів Росії у Криму та на ТОТ були уражені СБС.
"Загальний рахунок 1-20 липня: результативно відпрацьовано вже 104 підстанції та електровузли", - додав він.
Список уражених цілей у Криму:
20 липня "Мадяр" заявив про ураження на ТОТ Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Запорізької області:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що оператори СБС у ніч на 20 липня знищили вісім важливих елементів російської ППО.
Унаслідок успішних операцій СБС роботу Керченської паромної переправі майже паралізовано. З п'яти паромів більшість знищено або серйозно пошкоджено.