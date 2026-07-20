Украина поразила еще 19 энергообъектов РФ на оккупированных территориях (видео)

20 июля украинские воины результативно продолжили операцию "Крымский рубильник off".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.
"Мадяр" отметил, что еще 19 энергоузлов России в Крыму и на ТОТ были поражены СБС.
"Общий счет 1-20 июля: результативно отработаны уже 104 подстанции и электроузлы", - добавил он.
Список пораженных целей в Крыму:
20 июля "Мадяр" заявил о поражении на ТОТ Херсонщины, Донеччины, Луганщины и Запорожской области:
Напомним, ранее стало известно, что операторы СБС в ночь на 20 июля уничтожили восемь важных элементов российского ПВО.
В результате успешных операций СБС работа Керченской паромной переправы почти парализована. Из пяти паромов большинство уничтожено или серьезно повреждено.