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Украина поразила еще 19 энергообъектов РФ на оккупированных территориях (видео)

21:15 20.07.2026 Пн
2 мин
Силы беспилотных систем уничтожают энергоузлы россиян в Крыму, и не только
aimg Елена Бджола
Фото: украинский военный с дроном "мавик" (Виталий Носач, РБК-Украина)

20 июля украинские воины результативно продолжили операцию "Крымский рубильник off".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

Новые поражения в Крыму и на ТОТ

"Мадяр" отметил, что еще 19 энергоузлов России в Крыму и на ТОТ были поражены СБС.

"Общий счет 1-20 июля: результативно отработаны уже 104 подстанции и электроузлы", - добавил он.

Список пораженных целей в Крыму:

  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Лучистое", нп Лучистое,
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Морское", нп Морское,
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Приветное", нп Приветное,
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта,
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Соляна", нп Керчь,
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Старый Крым,
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка,
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак,
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка,
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино", нп Еди-Кую,
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Насосная-3", нп Зеленый Яр,
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск.

Поразившие СБС на ТОТ

20 июля "Мадяр" заявил о поражении на ТОТ Херсонщины, Донеччины, Луганщины и Запорожской области:

  • Электроподстанция, нп Широкое, Херсонская обл,
  • Электроподстанция, нп Землянки, Донецкая обл,
  • Электроподстанция, нп Безгиново, Луганская обл,
  • Электроподстанция, нп Белая Гора, Луганская обл,
  • Электроподстанция, нп Денежниково, Луганская обл,
  • Электроподстанция, нп Макеевка, Донецкая обл,
  • Электроподстанция, нп Гановка, Запорожская обл.

Напомним, ранее стало известно, что операторы СБС в ночь на 20 июля уничтожили восемь важных элементов российского ПВО.

В результате успешных операций СБС работа Керченской паромной переправы почти парализована. Из пяти паромов большинство уничтожено или серьезно повреждено.

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