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Україна уразила нафтові об’єкти та військові цілі РФ у п’яти регіонах і Чорному морі

12:01 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Україна уразила нафтові об’єкти та військові цілі РФ у п’яти регіонах і Чорному морі Ілюстративне фото: Сили оборони уразили низку російських об'єктів (Getty Images)
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Сили оборони за добу уразили нафтові об'єкти та військові цілі російських окупантів у п’яти регіонах РФ і Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що Україна справедливо відповідає на російську ескалацію "далекобійними санкціями", і додав, що важливі результати є фактично щодня.

"За цю добу уражено нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах. Була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів", - зазначив президент.

Зеленський також подякував військовим СБУ, ГУР, СБС, ССО та СЗР за точність і професійність.

Нагадаємо, у Росії під удар, імовірно, потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара". Це частина системи "Транснєфть" і найбільше в Європі сховище нафти.

Крім того, в ніч на 2 жовтня дрони атакували Волгоград. У районі місцевого НПЗ "Лукойлу" та хімічного заводу "Каустик" видно заграву від пожежі.

Зазначимо, українська операція "Вівальді" біля Лимана може ускладнити наступ Росії на Слов'янськ. Про це вже відкрито говорять навіть російські воєнні блогери.

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