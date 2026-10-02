Україна уразила нафтові об’єкти та військові цілі РФ у п’яти регіонах і Чорному морі

Сили оборони за добу уразили нафтові об'єкти та військові цілі російських окупантів у п’яти регіонах РФ і Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що Україна справедливо відповідає на російську ескалацію "далекобійними санкціями", і додав, що важливі результати є фактично щодня.

"За цю добу уражено нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах. Була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів", - зазначив президент.

Зеленський також подякував військовим СБУ, ГУР, СБС, ССО та СЗР за точність і професійність.

Нагадаємо, у Росії під удар, імовірно, потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара". Це частина системи "Транснєфть" і найбільше в Європі сховище нафти.