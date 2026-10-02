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У Волгограді після атаки дронів спалахнула пожежа біля НПЗ "Лукойлу" та хімзаводу

07:27 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Волгограді після атаки дронів спалахнула пожежа біля НПЗ "Лукойлу" та хімзаводу Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)
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У ніч на 2 жовтня дрони атакували Волгоград. У районі місцевого НПЗ "Лукойлу" та хімічного заводу "Каустик" видно заграву від пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз російського видання ASTRA та заяви губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова.

Мешканці Волгограда вночі повідомляли про проліт безпілотників і численні вибухи, за їхніми словами, в усіх районах міста. Водночас люди обурювалися, що повітряну тривогу не оголосили.

У ASTRA проаналізували кадри очевидців і дійшли висновку, що заграва видніється в напрямку Волгоградського НПЗ та заводу "Каустик", які розташовані поруч. Що саме загорілося, за наявними відео встановити неможливо.

Бочаров заявив про масовану атаку дронів на промислову інфраструктуру області, проте про пожежу на підприємствах не згадав. За його словами, загорівся житловий будинок, одну людину госпіталізували.

"Каустик" розташований на півдні Волгограда, у Красноармійському районі. Це одне з провідних хімічних підприємств регіону, яке виробляє продукцію подвійного призначення, критично важливу для російського ВПК.

Волгоградський НПЗ належить "Лукойлу" і входить до числа найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік, тобто приблизно 5% усієї переробки в РФ. Завод випускає бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут і бітум.

Волгоградський НПЗ неодноразово опинявся під ударом. У ніч на 31 липня через атаку дронів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Тоді пошкодили ключові виробничі потужності та зупинили основні установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6.

До цього завод атакували, зокрема, у лютому та наприкінці травня 2026 року. За підрахунками ASTRA, травнева атака стала щонайменше десятою від початку повномасштабної війни.

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