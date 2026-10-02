У Росії горить найбільша в Європі нафтова станція: з'явились супутникові знімки

У російській Самарі після нічних вибухів, імовірно, горить найбільше в Європі сховище нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

У ніч на п’ятницю, 2 жовтня, у Самарі повідомляли про вибухи. За версією Astra, під удар, імовірно, потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара". Це частина системи "Транснєфть" і найбільший у Європі резервуарний парк, тобто місце, де зберігають нафту. До такого висновку в Astra дійшли після аналізу відкритих даних.

У мережі з’явилися відео, на яких, як стверджується, видно пожежу на станції.

Фото: OSINT-аналіз з Самари (t.me/astrapress)

Що відомо про станцію

Територія ЛВДС "Самара" - понад 216 гектарів. Тут розташовано 71 резервуар, а загалом вони вміщують понад 1,6 млн кубометрів нафти.

Також на території є дві нафтоперекачувальні станції - Самара-1 і Самара-2, а ще окрема станція, де змішують нафту.

У цьому місці сходяться чотири магістральні нафтопроводи: Альметьєвськ - Куйбишев, Калтасинський - Куйбишев, Нижневартовськ - Курган - Куйбишев і Гур’єв - Куйбишев. Тож нафта надходить сюди із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурга та Казахстану.

Місцева влада пожежу не коментувала. Раніше мер Самари Іван Носков повідомив, що наземний громадський транспорт призупинили, а метро працює як укриття.

Згодом він заявив, що транспорт знову їздить, бо ракетну небезпеку скасували. Проте небезпека через безпілотники в місті поки зберігається.

Також минулої ночі вибухи лунали у Волгограді. Місцеві жителі розповідали, що над містом пролітали безпілотники, а в районі нафтопереробного заводу та хімічного підприємства “Каустик” було видно сильну заграву від пожежі.

У ніч на 2 жовтня Волгоград атакували дрони. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про масовану атаку на промислову інфраструктуру та повідомив, що загорівся житловий будинок.