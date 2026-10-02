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Операція "Вівальді" може зламати російський план наступу на Слов’янськ, - ISW

08:48 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Операція "Вівальді" може зламати російський план наступу на Слов’янськ, - ISW Фото: російський наступ на Слов'янськ може ускладнитися (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українська операція "Вівальді" біля Лимана може ускладнити російський наступ на Слов'янськ. Про це вже відкрито говорять навіть російські воєнні блогери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

ISW з посиланням на блогерів РФ пише, що в Росії є побоювання, що "Вівальді" на Лиманському напрямку завадить штурму Слов'янська зі сходу.

В ISW пояснюють: операція не лише зірвала плани росіян широко оточити Фортечний пояс з боку Лимана та Добропілля, а й може ускладнити наступ на північні міста цього поясу.

Блогер, пов'язаний із Кремлем, 30 вересня оцінив, що ситуація для російських військ погіршується не тільки біля Лимана, а й на Слов'янському напрямку. За його словами, українські сили закріпилися біля Діброви та Озерного. Тепер вони намагаються перейти річку Сіверський Донець і атакувати позиції росіян біля Піскунівки та Кривої Луки з півночі.

Операція &quot;Вівальді&quot; може зламати російський план наступу на Слов’янськ, - ISW
Фото: в ISW повідомили, що "Вівальді" може зірвати плани Кремля (скриншот understandingwar.org)

Ще одна проблема для РФ - канал Сіверський Донець - Донбас. Блогер розповів, що за ним ситуація теж погіршується: ЗСУ контратакують біля Юрківки, Малинівки та Тихонівки. Росіянам складно зміцнювати там свої позиції через труднощі з переправою через канал.

Також російські джерела пишуть про контратаки українців біля Рай-Олександрівки. За їхніми даними, ЗСУ не дають росіянам вийти до Миколаївки.

Так само вважає український військовий оглядач Костянтин Машовець. Він повідомляв про це 28 і 29 вересня.

"Ліквідація російського виступу в районі Лимана під час операції "Вівальді" імовірно ускладнить російські наступальні зусилля у напрямку Слов'янська зі сходу", - йдеться у звіті ISW.

Нова позиція на Слов'янському напрямку

Окремо 1 жовтня український військовий заявив, що ЗСУ завершують формувати позицію на Слов'янському напрямку. За його словами, вона може стати основою для майбутньої великої операції.

В ISW наголошують, що невідомо, де саме створюють цю позицію. Також неясно, чи вона пов'язана з побоюваннями росіян, про які пишуть блогери.

Як повідомляло РБК-Україна, у межах операції "Вівальді" Третій армійський корпус перетворив радянські БТР-60 на дрони-камікадзе. Ними підривали найміцніші укріплення росіян.

Тим часом Сили оборони просунулися на північ від Корчаківки неподалік Сум.

Російські джерела говорять про успіхи армії РФ на півночі Сумщини, проте доказів цього немає.

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