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Україна цього року може виготовити близько 2 млн безпілотників, - Мінстратегпром

Фото: у 2024 році планується виготовити 2 мільйони українських безпілотників (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Цього року позначки виробництва Українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів. Наразі відповідні потужності збільшуються.

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Вона зауважила, що потреби нашого війська на сьогодні значно більше, ніж можна покрити при фінансових можливостях нашої країни

"І навіть разом з партнерами нам було б важко. Проте працюємо в цьому напрямку. Ми зараз збільшуємо виробництво безпілотників", - каже Гвоздяр.

Вона зазначила, що заява президента про мільйон безпілотників викликала сумніви у громадян. Водночас вона запевнила що "в плані виробництва ми йдемо далеко за мільйон".

"І я впевнена, що в цьому році ми сягнемо позначки у 2 мільйони", - додала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Виробництво дронів в Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" Росію дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".

Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

Нещодавно ми повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Однією з тем обговорень стала співпраця України з хорватськими виробниками дронів.

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Дрони