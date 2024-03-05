Україна цього року може виготовити близько 2 млн безпілотників, - Мінстратегпром

Вона зауважила, що потреби нашого війська на сьогодні значно більше, ніж можна покрити при фінансових можливостях нашої країни

"І навіть разом з партнерами нам було б важко. Проте працюємо в цьому напрямку. Ми зараз збільшуємо виробництво безпілотників", - каже Гвоздяр.

Вона зазначила, що заява президента про мільйон безпілотників викликала сумніви у громадян. Водночас вона запевнила що "в плані виробництва ми йдемо далеко за мільйон".

"І я впевнена, що в цьому році ми сягнемо позначки у 2 мільйони", - додала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості.