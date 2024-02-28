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Зеленський обговорив з прем'єром Хорватії співпрацю у виробництві дронів

Середа 28 лютого 2024 18:55
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Зеленський обговорив з прем'єром Хорватії співпрацю у виробництві дронів Фото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Однією з тем обговорень стала співпраця України з хорватськими виробниками дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

У відомстві розповіли, що зустріч відбулася на полях саміту "Україна - Південно-Східна Європа".

Зеленський та Пленкович обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій.

"Сторони домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями - виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також дронів", - йдеться у повідомленні ОП.

Зеленський подякував Хорватії та особисто Пленковичу за підтримку України після початку повномасштабного вторгнення росіян, а також за підтримку вступу нашої країни до ЄС та НАТО.

"Дякую Хорватії за підтримку наших біженців під час війни, мої найкращі побажання всьому вашому суспільству. Також важливим питанням є допомога Україні в розмінуванні. Хочу подякувати за ухвалення на реабілітацію наших військових та українських дітей", - зазначив президент.

Виробництво дронів в Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" Росію дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питаньстратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".

Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

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