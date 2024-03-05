Украина в этом году может произвести около 2 млн беспилотников, - Минстратегпром

Она отметила, что потребности нашей армии на сегодняшний день значительно больше, чем можно покрыть при финансовых возможностях нашей страны.

"И даже вместе с партнерами нам было бы тяжело. Однако работаем в этом направлении. Мы сейчас увеличиваем производство беспилотников", - говорит Гвоздяр.

Она отметила, что заявление президента о миллионе беспилотников вызвало сомнения у граждан. В то же время она заверила, что "в плане производства мы идем далеко за миллион".

"И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки в 2 миллиона", - добавила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.