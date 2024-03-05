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Украина в этом году может произвести около 2 млн беспилотников, - Минстратегпром

Фото: в 2024 году планируется изготовить 2 миллиона украинских беспилотников (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В этом году отметки производства украинских беспилотников могут достигнуть двух миллионов. Пока соответствующие мощности увеличиваются.

Об этом заявила заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Она отметила, что потребности нашей армии на сегодняшний день значительно больше, чем можно покрыть при финансовых возможностях нашей страны.

"И даже вместе с партнерами нам было бы тяжело. Однако работаем в этом направлении. Мы сейчас увеличиваем производство беспилотников", - говорит Гвоздяр.

Она отметила, что заявление президента о миллионе беспилотников вызвало сомнения у граждан. В то же время она заверила, что "в плане производства мы идем далеко за миллион".

"И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки в 2 миллиона", - добавила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Производство дронов в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" Россию дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов".

Также он отметил, что Украина делает успехи в производстве других ударных беспилотников.

Недавно мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Одной из тем обсуждений стало сотрудничество Украины с хорватскими производителями дронов.

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