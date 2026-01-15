UA

Україна цього року буде представлена в Давосі на найвищому рівні, - Сибіга

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олена Чернякова, Антон Корж

Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з головою МЗС Албанії, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Фокус, безумовно, буде на відбудові України, захисті нашої енергетики, безпеці та безпекових гарантіях", - зазначив Сибіга.

При цьому міністр не відповів, чи будуть на форумі в Давосі підписувати угоду про відновлення України на 800 мільярдів доларів, яку можуть підписати президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Але повідомив, що зустрічі з американськими партнерами заплановані.

"Наразі ми перебуваємо в контакті, щоб фіналізувати формат і результати, напрацьовані з американською стороною", - додав він.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.

Джерела ЗМІ запевняли, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться 19-23 січня в Давосі. План розрахований на 10 років, він передбачає відновлення України після війни та перезапуск її економіки.

Зеленський 30 грудня 2025 року підтверджував, що під час візиту до Вашингтону обговорював з Трампом план відновлення. Але він нічого не говорив про можливі дати його підписання.

