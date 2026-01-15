RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина в этом году будет представлена в Давосе на самом высоком уровне, - Сибига

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Чернякова, Антон Корж

Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Албании, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, защите нашей энергетики, безопасности и гарантиях безопасности", - отметил Сибига.

При этом министр не ответил, будут ли на форуме в Давосе подписывать соглашение о восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов, которое могут подписать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Но сообщил, что встречи с американскими партнерами запланированы.

"Сейчас мы находимся в контакте, чтобы финализировать формат и результаты, наработанные с американской стороной", - добавил он.

 

Отметим, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.

Источники СМИ уверяли, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение на Всемирном экономическом форуме, который состоится 19-23 января в Давосе. План рассчитан на 10 лет, он предусматривает восстановление Украины после войны и перезапуск ее экономики.

Зеленский 30 декабря 2025 года подтверждал, что во время визита в Вашингтон обсуждал с Трампом план восстановления. Но он ничего не говорил о возможных датах его подписания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДавосАндрей Сибига