Украина в этом году будет представлена в Давосе на самом высоком уровне, - Сибига

"Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, защите нашей энергетики, безопасности и гарантиях безопасности", - отметил Сибига.

При этом министр не ответил, будут ли на форуме в Давосе подписывать соглашение о восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов, которое могут подписать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Но сообщил, что встречи с американскими партнерами запланированы.

"Сейчас мы находимся в контакте, чтобы финализировать формат и результаты, наработанные с американской стороной", - добавил он.