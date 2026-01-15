Украина в этом году будет представлена в Давосе на самом высоком уровне, - Сибига

Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Албании, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, защите нашей энергетики, безопасности и гарантиях безопасности", - отметил Сибига.
При этом министр не ответил, будут ли на форуме в Давосе подписывать соглашение о восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов, которое могут подписать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Но сообщил, что встречи с американскими партнерами запланированы.
"Сейчас мы находимся в контакте, чтобы финализировать формат и результаты, наработанные с американской стороной", - добавил он.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.
Источники СМИ уверяли, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение на Всемирном экономическом форуме, который состоится 19-23 января в Давосе. План рассчитан на 10 лет, он предусматривает восстановление Украины после войны и перезапуск ее экономики.
Зеленский 30 декабря 2025 года подтверждал, что во время визита в Вашингтон обсуждал с Трампом план восстановления. Но он ничего не говорил о возможных датах его подписания.