Україна цієї ночі постачатиме електроенергію до Молдови

Ситуація з електроенергією у Молдові

З кінця 2022 року "Газпром" постачав в Молдову 5,7 млн кубометрів газу. Увесь обсяг газу спрямовують у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб і для генерації електроенергії Молдавської ГРЕС, яку споживають обидва береги Дністра.

Однак нещодавно президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна може не отримувати російський газ з нового року.

Пізніше російський "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року.

27 грудня у Молдові ухвалили заходи на зниження споживання електроенергії. Дані заходи будуть використовувати в години пік.

Детальніше про можливість енергетичної кризи в Молдові та чому в цьому зацікавлена Росія, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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