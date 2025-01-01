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Україна цієї ночі постачатиме електроенергію до Молдови

Фото: Україна цієї ночі постачатиме електроенергію до Молдови (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна в ніч на 2 січня експортуватиме електроенергію до Молдови. Це необхідно для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Молдовська державна компанія Energocom повідомила, що закупила електроенергію, потрібну для покриття дефіциту 2 січня. Вночі електроенергію постачатимуть з України.

Компанія пояснила, що, оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, що не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" - у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", - зазначили в Energocom.

Ситуація з електроенергією у Молдові

З кінця 2022 року "Газпром" постачав в Молдову 5,7 млн кубометрів газу. Увесь обсяг газу спрямовують у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб і для генерації електроенергії Молдавської ГРЕС, яку споживають обидва береги Дністра.

Однак нещодавно президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна може не отримувати російський газ з нового року.

Пізніше російський "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року.

27 грудня у Молдові ухвалили заходи на зниження споживання електроенергії. Дані заходи будуть використовувати в години пік.

Детальніше про можливість енергетичної кризи в Молдові та чому в цьому зацікавлена Росія, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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МолдоваЭнергоатомЕлектроенергія