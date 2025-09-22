UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україна тоне у смітті? Скільки заводів з переробки працює зараз і яка реальна потреба

Україні бракує нових сміттєпереробних заводів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Впродовж тривалого часу Україна не мала системної державної політики у сфері відходів, а сміттєпереробка залишалася переважно на рівні ініціатив бізнесу чи окремих громад.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Яка сьогодні ситуація з переробкою відходів

За словами експерта, сьогодні ситуація з переробкою відходів в Україні "виглядає досить суперечливо".

"Формально в країні діє близько сотні підприємств, що працюють у сфері сміттєпереробки. Але більшість із них спеціалізується не на комплексній переробці, а на сортуванні чи роботі з окремими видами вторсировини - папером, полімером, склобоєм", - поділилась Тимочко.

Вона додала, що в Україні досі відсутні сміттєпереробні заводи, які б могли:

  • забезпечити отримання вторинної сировини;
  • суттєво скоротити обсяги захоронення відходів.

Що відомо про будівництво заводу у Львівській області

Тимочко нагадала, що будівництво першого сучасного сміттєпереробного заводу, який має запрацювати у Львівській області, розглядається:

  • як пілотний проект;
  • як важливий крок до впровадження європейських стандартів управління відходами.

Проте реалізація цього проекту тривалий час затягується через:

  • складні бюрократичні процедури;
  • фінансові та технічні труднощі.

Це, своєю чергою, значно уповільнює реформування галузі.

"Така ситуація пояснюється тим, що Україна довгий час не мала системної державної політики у сфері відходів, а переробка залишалася переважно на рівні ініціатив бізнесу чи окремих громад", - зауважила фахівець.

Яким є рівень сміттєпереробки в Україні

Згідно з інформацією голови Всеукраїнської екологічної ліги, "показово, що рівень переробки в країні залишається в межах 6-7%".

"Тоді як в Європейському Союзі він сягає 50-60%", - уточнила Тимочко.

У результаті переважна більшість відходів в Україні досі потрапляє:

  • або на полігони;
  • або на стихійні сміттєзвалища.

Скільки заводів потрібно, щоб наздогнати ЄС

Експерт розповіла, що сьогодні в Україні "фактично працює не більше кількох десятків підприємств, які можна вважати повноцінними гравцями на ринку переробки".

При цьому реальна потреба України у сміттєпереробних заводах є значно більшою.

Так, за оцінками Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України у 2024 році, на території країни необхідно побудувати 207 нових сучасних сміттєпереробних заводів за майже $4 млрд.

"Щоб наздогнати середній рівень переробки Європейського Союзу", - уточнила Тимочко.

Вона зауважила, що "реальна потреба - у сотнях нових заводів".

"Без масштабних інвестицій і системної політики з боку держави змінити ситуацію буде неможливо, а країна й надалі тонутиме у смітті, втрачаючи ресурси, які могли б приносити економічну та екологічну користь", - підсумувала фахівець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна людям викидати старі меблі та як в Україні штрафують за сміття.

Крім того, ми пояснювали, чому Україна потопає в стихійних сміттєзвалищах.

Читайте також, які відомі компанії виробляють майже 25% світового пластикового сміття.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаІнфраструктураМинэкологииБізнес