Україна тоне у смітті? Скільки заводів з переробки працює зараз і яка реальна потреба

Яка сьогодні ситуація з переробкою відходів

За словами експерта, сьогодні ситуація з переробкою відходів в Україні "виглядає досить суперечливо".

"Формально в країні діє близько сотні підприємств, що працюють у сфері сміттєпереробки. Але більшість із них спеціалізується не на комплексній переробці, а на сортуванні чи роботі з окремими видами вторсировини - папером, полімером, склобоєм", - поділилась Тимочко.

Вона додала, що в Україні досі відсутні сміттєпереробні заводи, які б могли:

забезпечити отримання вторинної сировини;

суттєво скоротити обсяги захоронення відходів.

Що відомо про будівництво заводу у Львівській області

Тимочко нагадала, що будівництво першого сучасного сміттєпереробного заводу, який має запрацювати у Львівській області, розглядається:

як пілотний проект;

як важливий крок до впровадження європейських стандартів управління відходами.

Проте реалізація цього проекту тривалий час затягується через:

складні бюрократичні процедури;

фінансові та технічні труднощі.

Це, своєю чергою, значно уповільнює реформування галузі.

"Така ситуація пояснюється тим, що Україна довгий час не мала системної державної політики у сфері відходів, а переробка залишалася переважно на рівні ініціатив бізнесу чи окремих громад", - зауважила фахівець.

Яким є рівень сміттєпереробки в Україні

Згідно з інформацією голови Всеукраїнської екологічної ліги, "показово, що рівень переробки в країні залишається в межах 6-7%".

"Тоді як в Європейському Союзі він сягає 50-60%", - уточнила Тимочко.

У результаті переважна більшість відходів в Україні досі потрапляє:

або на полігони;

або на стихійні сміттєзвалища.

Скільки заводів потрібно, щоб наздогнати ЄС

Експерт розповіла, що сьогодні в Україні "фактично працює не більше кількох десятків підприємств, які можна вважати повноцінними гравцями на ринку переробки".

При цьому реальна потреба України у сміттєпереробних заводах є значно більшою.

Так, за оцінками Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України у 2024 році, на території країни необхідно побудувати 207 нових сучасних сміттєпереробних заводів за майже $4 млрд.

"Щоб наздогнати середній рівень переробки Європейського Союзу", - уточнила Тимочко.

Вона зауважила, що "реальна потреба - у сотнях нових заводів".

"Без масштабних інвестицій і системної політики з боку держави змінити ситуацію буде неможливо, а країна й надалі тонутиме у смітті, втрачаючи ресурси, які могли б приносити економічну та екологічну користь", - підсумувала фахівець.