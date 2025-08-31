Мільйони тон відходів. Україна потопає в стихійних сміттєзвалищах, – еколог

Щороку в Україні утворюється близько 10 млн тонн побутових відходів, понад 90% яких потрапляє на полігони, більшість із яких не відповідає екологічним нормам. Звалища утворюються несанкціоновано.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Ситуація зі сміттєвими звалищами в Україні

Щорічно в Україні утворюється біля 10 мільйонів тон твердих побутових відходів, з яких понад 90 % захоронюються на полігонах, більшість із яких не відповідає екологічним стандартам, каже співрозмовниця.

"Рівень вторинної переробки не перевищує 8%, що значно відстає від показників країн Європейського Союзу. Це зумовлено як низьким рівнем екологічної свідомості керівників різних рівнів та населення, так і відсутністю належної інфраструктури: роздільного збирання, сортувальних станцій, сміттєпереробних підприємств", – зауважує Тимочко.

Сміття скижають несанкціоновано: ситуація в громадах

Ключовим фактором є ситуація на рівні громад, впевнена вона. Від органів місцевого самоврядування залежить збір, вивезення, утилізація та захоронення відходів, але багато громад, особливо сільських та малозабезпечених, не мають технічних або фінансових ресурсів для ефективної роботи.

Брак сміттєвозів, контейнерів, сортувальних ліній та договорів із перевізниками чи переробниками призводить до несанкціонованого скидання сміття, стихійних звалищ і погіршення стану довкілля.

Полігони переповнені, санітарні норми порушені

Стан більшості полігонів в Україні лишається незадовільним. Багато з них переповнені, працюють з порушенням технічних норм і не мають систем збору фільтрату чи газовідведення, що спричиняє забруднення ґрунтів, води та повітря.

"В громадах – дефіцит кваліфікованих кадрів для управління цією сферою. Фахові екологи, менеджери з управління відходами або зовсім відсутні, або обіймають посади сумісників без відповідної спеціалізації. Планування поводження з відходами часто ведеться формально або взагалі не здійснюється", – каже голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Складання місцевих планів управління відходами відбувається нерівномірно, а їх реалізація гальмується через брак коштів та механізмів моніторингу. Особливо гострою є проблема у громадах, які постраждали від воєнних дій – в таких громадах пріоритетним залишається відновлення базової інфраструктури, тоді як природоохоронні питання відходять на другий план.

Місцеві жителі не розуміють важливості переробки сміття

Брак або відсутність належного інформування людей призводить до негативних наслідків.

Обтяжені впливом війни та складними умовами життя, місцеві жителі не розуміють важливості сортування та переробки, не мають мотивації змінювати поведінку, а влада не має розуміння і ресурсів на проведення інформаційних кампаній", – каже еколог.

Водночас саме зміна екологічної культури громадян є основою для успішного функціонування системи роздільного збору відходів та зменшення навантаження на довкілля, впевнена вона.