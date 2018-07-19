Львов выделил землю под инженерные сети для завода по переработке отходов

Власти Львова сделали очередной шаг для строительства завода по переработке мусора

Львов выделил земельный участок площадью почти 3 гектара под инженерные сети для будущего мусороперерабатывающего завода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета Львова.

Сообщается, что городской совет Львова принял решение о предоставлении местному водоканалу разрешения на изготовление проектов землеустройства по отводу земельных на улице Пластовой, а также утвердил техническую документацию по землеустройству, в том числе, для предоставления участка площадью 2,96 гектара коммунальному предприятию "Зеленый город".

Отметим, на улице Пластовой планируют построить мусороперерабатывающий завод, а вышеназванный участок выделили под обустройство необходимых инженерных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове определились с местом строительства завода по переработке отходов. Строительство завода будет финансироваться как за счет ЕБРР, других экологических институций, так и за счет городского бюджета.