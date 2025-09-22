Україна тоне у смітті? Скільки заводів з переробки працює зараз і яка реальна потреба
Впродовж тривалого часу Україна не мала системної державної політики у сфері відходів, а сміттєпереробка залишалася переважно на рівні ініціатив бізнесу чи окремих громад.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Яка сьогодні ситуація з переробкою відходів
За словами експерта, сьогодні ситуація з переробкою відходів в Україні "виглядає досить суперечливо".
"Формально в країні діє близько сотні підприємств, що працюють у сфері сміттєпереробки. Але більшість із них спеціалізується не на комплексній переробці, а на сортуванні чи роботі з окремими видами вторсировини - папером, полімером, склобоєм", - поділилась Тимочко.
Вона додала, що в Україні досі відсутні сміттєпереробні заводи, які б могли:
- забезпечити отримання вторинної сировини;
- суттєво скоротити обсяги захоронення відходів.
Що відомо про будівництво заводу у Львівській області
Тимочко нагадала, що будівництво першого сучасного сміттєпереробного заводу, який має запрацювати у Львівській області, розглядається:
- як пілотний проект;
- як важливий крок до впровадження європейських стандартів управління відходами.
Проте реалізація цього проекту тривалий час затягується через:
- складні бюрократичні процедури;
- фінансові та технічні труднощі.
Це, своєю чергою, значно уповільнює реформування галузі.
"Така ситуація пояснюється тим, що Україна довгий час не мала системної державної політики у сфері відходів, а переробка залишалася переважно на рівні ініціатив бізнесу чи окремих громад", - зауважила фахівець.
Яким є рівень сміттєпереробки в Україні
Згідно з інформацією голови Всеукраїнської екологічної ліги, "показово, що рівень переробки в країні залишається в межах 6-7%".
"Тоді як в Європейському Союзі він сягає 50-60%", - уточнила Тимочко.
У результаті переважна більшість відходів в Україні досі потрапляє:
- або на полігони;
- або на стихійні сміттєзвалища.
Скільки заводів потрібно, щоб наздогнати ЄС
Експерт розповіла, що сьогодні в Україні "фактично працює не більше кількох десятків підприємств, які можна вважати повноцінними гравцями на ринку переробки".
При цьому реальна потреба України у сміттєпереробних заводах є значно більшою.
Так, за оцінками Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України у 2024 році, на території країни необхідно побудувати 207 нових сучасних сміттєпереробних заводів за майже $4 млрд.
"Щоб наздогнати середній рівень переробки Європейського Союзу", - уточнила Тимочко.
Вона зауважила, що "реальна потреба - у сотнях нових заводів".
"Без масштабних інвестицій і системної політики з боку держави змінити ситуацію буде неможливо, а країна й надалі тонутиме у смітті, втрачаючи ресурси, які могли б приносити економічну та екологічну користь", - підсумувала фахівець.
