Украина тонет в мусоре? Сколько заводов по переработке работает сейчас и какова реальная потребность

Понедельник 22 сентября 2025 07:30
Украина тонет в мусоре? Сколько заводов по переработке работает сейчас и какова реальная потребность Украине не хватает новых мусороперерабатывающих заводов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В течение длительного времени у Украины не было системной государственной политики в сфере отходов, а мусоропереработка оставалась преимущественно на уровне инициатив бизнеса или отдельных общин.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Какова сегодня ситуация с переработкой отходов

По словам эксперта, сегодня ситуация с переработкой отходов в Украине "выглядит достаточно противоречиво".

"Формально в стране действует около сотни предприятий, работающих в сфере мусоропереработки. Но большинство из них специализируется не на комплексной переработке, а на сортировке или работе с отдельными видами вторсырья - бумагой, полимером, стеклобоем", - поделилась Тимочко.

Она добавила, что в Украине до сих пор отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, которые могли бы:

  • обеспечить получение вторичного сырья;
  • существенно сократить объемы захоронения отходов.

Что известно о строительстве завода во Львовской области

Тимочко напомнила, что строительство первого современного мусороперерабатывающего завода, который должен заработать во Львовской области, рассматривается:

  • как пилотный проект;
  • как важный шаг к внедрению европейских стандартов управления отходами.

Однако реализация этого проекта длительное время затягивается из-за:

  • сложных бюрократических процедур;
  • финансовых и технических трудностей.

Это, в свою очередь, значительно замедляет реформирование отрасли.

"Такая ситуация объясняется тем, что Украина долгое время не имела системной государственной политики в сфере отходов, а переработка оставалась преимущественно на уровне инициатив бизнеса или отдельных общин", - отметила специалист.

Каков уровень мусоропереработки в Украине

Согласно информации главы Всеукраинской экологической лиги, "показательно, что уровень переработки в стране остается в пределах 6-7%".

"Тогда как в Европейском Союзе он достигает 50-60%", - уточнила Тимочко.

В результате подавляющее большинство отходов в Украине до сих пор попадает:

  • либо на полигоны;
  • либо на стихийные свалки.

Сколько заводов нужно, чтобы догнать ЕС

Эксперт рассказала, что сегодня в Украине "фактически работает не более нескольких десятков предприятий, которые можно считать полноценными игроками на рынке переработки".

При этом реальная потребность Украины в мусороперерабатывающих заводах - значительно больше.

Так, по оценкам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в 2024 году, на территории страны необходимо построить 207 новых современных мусороперерабатывающих заводов за почти $4 млрд.

"Чтобы догнать средний уровень переработки Европейского Союза", - уточнила Тимочко.

Она отметила, что "реальная потребность - в сотнях новых заводов".

"Без масштабных инвестиций и системной политики со стороны государства изменить ситуацию будет невозможно, а страна и в дальнейшем будет тонуть в мусоре, теряя ресурсы, которые могли бы приносить экономическую и экологическую пользу", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли людям выбрасывать старую мебель и как в Украине штрафуют за мусор.

Кроме того, мы объясняли, почему Украина утопает в стихийных свалках.

Читайте также, какие известные компании производят почти 25% мирового пластикового мусора.

