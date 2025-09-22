Украина тонет в мусоре? Сколько заводов по переработке работает сейчас и какова реальная потребность
В течение длительного времени у Украины не было системной государственной политики в сфере отходов, а мусоропереработка оставалась преимущественно на уровне инициатив бизнеса или отдельных общин.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.
Какова сегодня ситуация с переработкой отходов
По словам эксперта, сегодня ситуация с переработкой отходов в Украине "выглядит достаточно противоречиво".
"Формально в стране действует около сотни предприятий, работающих в сфере мусоропереработки. Но большинство из них специализируется не на комплексной переработке, а на сортировке или работе с отдельными видами вторсырья - бумагой, полимером, стеклобоем", - поделилась Тимочко.
Она добавила, что в Украине до сих пор отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, которые могли бы:
- обеспечить получение вторичного сырья;
- существенно сократить объемы захоронения отходов.
Что известно о строительстве завода во Львовской области
Тимочко напомнила, что строительство первого современного мусороперерабатывающего завода, который должен заработать во Львовской области, рассматривается:
- как пилотный проект;
- как важный шаг к внедрению европейских стандартов управления отходами.
Однако реализация этого проекта длительное время затягивается из-за:
- сложных бюрократических процедур;
- финансовых и технических трудностей.
Это, в свою очередь, значительно замедляет реформирование отрасли.
"Такая ситуация объясняется тем, что Украина долгое время не имела системной государственной политики в сфере отходов, а переработка оставалась преимущественно на уровне инициатив бизнеса или отдельных общин", - отметила специалист.
Каков уровень мусоропереработки в Украине
Согласно информации главы Всеукраинской экологической лиги, "показательно, что уровень переработки в стране остается в пределах 6-7%".
"Тогда как в Европейском Союзе он достигает 50-60%", - уточнила Тимочко.
В результате подавляющее большинство отходов в Украине до сих пор попадает:
- либо на полигоны;
- либо на стихийные свалки.
Сколько заводов нужно, чтобы догнать ЕС
Эксперт рассказала, что сегодня в Украине "фактически работает не более нескольких десятков предприятий, которые можно считать полноценными игроками на рынке переработки".
При этом реальная потребность Украины в мусороперерабатывающих заводах - значительно больше.
Так, по оценкам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в 2024 году, на территории страны необходимо построить 207 новых современных мусороперерабатывающих заводов за почти $4 млрд.
"Чтобы догнать средний уровень переработки Европейского Союза", - уточнила Тимочко.
Она отметила, что "реальная потребность - в сотнях новых заводов".
"Без масштабных инвестиций и системной политики со стороны государства изменить ситуацию будет невозможно, а страна и в дальнейшем будет тонуть в мусоре, теряя ресурсы, которые могли бы приносить экономическую и экологическую пользу", - подытожила специалист.
