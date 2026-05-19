Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна та Угорщина можуть перезапустити відносини, - Зеленський

13:35 19.05.2026 Вт
2 хв
Які конкретні кроки плануються?
aimg Олена Чупровська
Фото: Зеленський побачив шанс на перезапуск відносин з Угорщиною - що змінилось (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив про реальні шанси налагодити відносини з Угорщиною. МЗС двох країн вже готується до двосторонніх консультацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Читайте також: Угорщина назвала неприйнятними удари РФ по Закарпаттю

Зеленський розповів, що разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою оновили зовнішньополітичні пріоритети на травень-червень.

"На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин", - написав президент.

За його словами, Андрій Сибіга та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною.

Переговори про вступ до ЄС

Окремо обговорювали роботу з європейськими інституціями щодо відкриття переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу.

"Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів", - підкреслив Зеленський.

Зеленський згадав і про окремі завдання щодо переговорів про закінчення російської війни та можливу роль Європи в цьому процесі.

"Поки ці завдання непублічні", - уточнив він, додавши, що Україна розраховує на сильну позицію Європи і докладає зусиль, щоб загальноєвропейські інтереси враховувалися нарівні з українськими.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан та оголосив про готовність відкрити нову сторінку у відносинах двох країн.

Тим часом прем'єр Угорщини Петер Мадяр повідомив про старт технічних переговорів з Україною щодо захисту мовних, освітніх і культурних прав угорської громади на Закарпатті.

