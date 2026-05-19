RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина и Венгрия могут перезапустить отношения, - Зеленский

13:35 19.05.2026 Вт
2 мин
Какие конкретные шаги планируются?
aimg Елена Чупровская
Фото: Зеленский увидел шанс на перезапуск отношений с Венгрией - что изменилось (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реальных шансах наладить отношения с Венгрией. МИД двух стран уже готовится к двусторонним консультациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Венгрия назвала неприемлемыми удары РФ по Закарпатью

Зеленский рассказал, что вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой обновили внешнеполитические приоритеты на май-июнь.

"На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений", - написал президент.

По его словам, Андрей Сибига и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией.

Переговоры о вступлении в ЕС

Отдельно обсуждали работу с европейскими институтами по открытию переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз.

"Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский упомянул и об отдельных задачах по переговорам об окончании российской войны и возможной роли Европы в этом процессе.

"Пока эти задачи непубличные", - уточнил он, добавив, что Украина рассчитывает на сильную позицию Европы и прилагает усилия, чтобы общеевропейские интересы учитывались наравне с украинскими.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан и объявил о готовности открыть новую страницу в отношениях двух стран.

Тем временем премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил о старте технических переговоров с Украиной по защите языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийУкраинаВенгрияПетер Мадьяр