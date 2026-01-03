Україна та США погодили військовий документ із чотирьох розділів: Гнатов розкрив деталі

За його словами, документ було напрацьовано в межах двосторонньої роботи на рівні генеральних штабів України та США. Він складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків.

У документі детально прописано механізми підтримки України та Збройних сил, зокрема питання забезпечення, відновлення та модернізації української армії.

Окрему увагу приділено контролю за дотриманням домовленостей, а також діям сторін у разі виявлення порушень.

"Це двосторонні договори. Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами і одним із розділів документу є діяльність "коаліції рішучих", - зазначив він.